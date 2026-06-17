熱戦が続くサッカー・ワールドカップ。15日の日本代表の激闘の余韻がまだまだ残っている方も多いと思います。この盛り上がりを受けて、県内でも日本代表グッズの売り上げが好調のようです。秋田市茨島にあるスーパースポーツゼビオ。廣田裕司アナウンサー「2週間ほど前にお店に来た時にはまだ在庫があったんですが、ワールドカップ効果すごいですね。ものすごい売れ行きです」サッカ