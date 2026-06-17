Aniqueは、カバーが運営するVTuberグループ「hololive English」の新規描き下ろしグッズ企画『Diner Caravan』を発表した。 【画像あり】通販の予定もあり描き下ろしイラストを使用したグッズラインナップ 本企画は、アメリカンダイナーをテーマにしたhololive Englishの新規描き下ろしグッズ企画。を使用した各種グッズを展開する。 描き下ろしイラストでは、「hololive English -Advent-」の