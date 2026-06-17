絢香が、9月9日にリリースするデビュー20周年記念ベストアルバム『20 Lights - The Collection -』のジャケットアートワークを公開した。 （関連：【画像あり】絢香、デビュー20周年記念ベストアルバムのジャケットアートワーク3種） 今作のアートワークは、過去に「にじいろ」なども手がけた千原徹也（れもんらいふ）が再びアートディレクションを担当。絢香