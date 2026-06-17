TVアニメ『PSYREN -サイレン-』が、10月よりTOKYO MX、BS11ほかにて放送されることが決定。あわせてアニメ映像初公開となるティザーPV第2弾が公開された。 参考：和泉風花「自分の気持ちをそのまま声にする」“泣きながら帰った”逆境から掴んだヒロイン役 原作は、2008年から2010年にわたって『週刊少年ジャンプ』で連載された超能力バトルサスペンス漫画。AnimeJapanの投票企画「アニメ化してほしいマンガランキン