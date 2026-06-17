日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６０円１８～２０銭と前日に比べ０４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円９４～９８銭と前日に比べ１６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１６０８～０９ドルと同０．００１３ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS