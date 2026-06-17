中東情勢の影響により中小企業の経営が圧迫される中、岡山商工会議所などの経済団体が資金繰りを支援する融資制度の創設を岡山市に要望しました。 【写真を見る】経済団体が資金繰りを支援する融資制度の創設を岡山市に要望…中東情勢の影響で中小企業はリスク高まる【岡山】 岡山商工会議所の松田会頭が、岡山市の大森市長に要望書を提出しました。 要望では中東情勢の影響で岡山市内の中小企業は価格高騰や、製品の納期の遅れ