NHK連続テレビ小説『風、薫る』の公式Instagramが更新され、安役の早坂美海と槇村太一役の林裕太による撮影現場でのオフショットが公開された。 参考：『風、薫る』“安”早坂美海から目が離せない！恋と家族をめぐる葛藤を見事に体現 投稿には、黄色の着物に身を包み髪をきりりと結い上げた早坂と、グレーの着物に袴を合わせた林が並ぶ姿が収められている。林が片手の指を曲げて“ハートポーズ”を作ろ