特定非営利活動法人日本ロングトレイル協会は、「JAPAN TRAILフォトコンテスト2026」を実施する。作品の募集期間は9月1日（火）から11月30日（月）まで。 沖縄から北海道まで日本列島を縦断する、約1万kmのロングトレイル構想「JAPAN TRAIL」の魅力を広く伝えることを目的としたフォトコンテスト。募集部門は「トレイル上の絶景部門」と「トレイルでのスナップ部門」の2部門が用意されている。 応募資格にプロ・アマチュア