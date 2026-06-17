プロフォト株式会社は6月17日（水）、同社のコマンダー「Connect Pro」および小型モノライト「Profoto A2」、ストロボジェネレーター「Profoto Pro-11」の最新ファームウェアを公開した。ソニーのグローバルシャッター搭載ミラーレスカメラ「α9 III」における連携を強化する。 具体的には、最大1/80,000秒までのあらゆるシャッタースピードにおいて、TTL自動調