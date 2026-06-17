セブン‐イレブン・ジャパンは6月9日より、静岡県産一番茶100％の静岡茶を使用した「静岡茶フェア」を静岡県内のセブン‐イレブン店舗にて開催しています。同フェアでは、品質も技術もプレミアムな「静岡茶」を使用し共同開発したおむすびやパン、スイーツの全7品がラインアップ。お茶の香りやほろ苦さを、さまざまな商品で楽しめます。■「地産地消」の取り組みセブン‐イレブンでは、各地域の特色ある食文化に光を当て、地元の食