Jリーグは17日、2026／27U−21Jリーグ（U−21 Jリーグ）について、参加クラブのグループ分けおよび開催期間を発表した。ポストユース（19歳〜21歳）および周辺年代の選手育成・強化を目的として、新たに開催されるU−21 Jリーグ。今大会には11クラブが参加し、グループ分けはEASTに浦和レッズ、FC東京、東京ヴェルディ、川崎フロンターレ、清水エスパルス、ジュビロ磐田の6クラブ。WESTに名古屋グランパス、ガンバ大阪、ヴィ