中東情勢などで経営環境が不透明な中、トヨタ自動車トップが就任後初となる株主総会で語ったことは？ 【写真を見る】トヨタ自動車 近社長｢成長領域の投資にブレーキかけずやっていく｣ 就任後初の株主総会でビジョン語る 名古屋市内の会場と合わせ、過去最多となる9000人あまりが出席したことしの株主総会。中東情勢の不透明感が増す中、会社の現状について近健太社長は株主からの質問に「アクセルを踏み続けられる会社にな