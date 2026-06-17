東京建物は、埼玉県川口市に地域密着型商業施設「minanoba川口」を開業する。グランドオープンは9月17日（予定）。出店するテナント10店舗も決定し、うち9店舗を公表した。●相模原に続く、minanobaシリーズ2号物件2025年3月に開業した「minanoba相模原」に続く「minanoba」シリーズの第2号物件となる「minanoba川口」は、スーパーマーケットをはじめ、生活必需品の買い物に欠かせない物販店舗（家電量販店・100円ショップ「Se