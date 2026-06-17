【その他の画像・動画等を元記事で観る】 尾崎裕哉が、父である故・尾崎豊の残した偉大な楽曲群を、あらたな解釈によって現代に響かせ歌い継ぐ特別なプロジェクト『OZAKI PLAYS OZAKI』。 2025年12月に開催され、満員の客席に深い感動と熱狂をもたらした同プロジェクトのコンセプトライブ第2弾『OZAKI PLAYS OZAKI 2.』のライブ音源が、7月1日から初配信される。 ■尾崎豊が生前のライブで一度も演奏しなかった幻の楽曲も