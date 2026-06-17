【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の公式ビジュアルブック『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK』が6月17日より販売を開始。さらに、続編となる第2弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』を8月21日に発売することが決定した。 ■激しいバトルの裏側にあった練習生たちの瑞々しい素顔 第2弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界 FAN BOOK PLUS』では、前作には掲載されていないポジション評