【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ORANGE RANGEが、『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に再登場。 ■「勝敗の確率ではなく、この思いは確実という意味を込めて1000%」 結成25年目を迎えた沖縄出身5人組ロックバンド・ORANGE RANGEが『THE FIRST TAKE』に再び登場。披露するのは、4年に一度のサッカーの祭典・W杯を盛り上げる、DAZNサッカーアンセム「1000%」。 すでに公開され