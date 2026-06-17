【その他の画像・動画等を元記事で観る】 オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）に、豪華アーティスト35名が参加することが決定した。 ■キャスト陣も豪華な面々が集結 『アイドルマスター』『ダーリン・イン・ザ・フランキス』で監督を、社会的現象を巻き起こした大ヒット作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で総作画監督を務めた錦織敦史が、本作の監督、脚本、