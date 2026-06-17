FIFAワールドカップ2026北中米大会・1次リーグJ組第1戦が、16日（日本時間17日）に行われた。大会連覇を狙うアルゼンチンは、FWリオネル・メッシ（インテル・マイアミ）がハットトリックを達成するなどアルジェリアを3－0で一蹴した。メッシはFWミロスラフ・クローゼ（ドイツ）が持つ歴代最多16得点に並んだ。FIFA公式サイトを含め海外メディアも大きく報じている。 ■大会通算16得点でトップタイ こ