オンラインデザインツール「Canva（キャンバ）」を展開するCanva Japan株式会社は、ブランド初となる全編アニメーションの新TVCM「伝えたい想いのそばに 碧い海商店街」篇を、6月16日より全国でオンエアを開始しました。今回の新CMは、人気の青春パンクバンド・Hump Backの代表曲「拝啓、少年よ」が持つ痛快なメロディに乗せ、デザインと音楽の力で故郷の危機に立ち向かう少女たちの瑞々しい青春模様がエモーショナルに描かれ