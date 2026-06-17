2026年6月15日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、欧州連合（EU）が対中保護関税の策定を模索する中でドイツ政府内の意見が分かれており、欧州がその動向に注目していることを報じた。記事は独紙ハンデルスブラットの報道を引用。同紙は18日に開催されるEU首脳会議で加盟各国の首脳が中国を対象とした保護関税案の策定を欧州委員会に委任する見通しだと紹介した。そして、長年にわたりEUが中国の不公平な貿易政策