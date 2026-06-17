中国中部にある山西省考古研究院は6月15日、同省晋中市楡次区龍城大街東延にある金・元時代の墓の発掘資料を発表しました。今回は2基の墓が発見され、M1墓は造営年代が元代（1271〜1368年）と記された紀年墓であり、M2墓は金代（1115〜1234年）の墓と推定され、いずれも木造建築を模倣した八角形れんが彫刻壁画墓です。これらの墓の発掘により、山西省太原市や周辺地域における金・元時代の墓に対する理解が一層深まり、金・元時代