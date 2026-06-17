各種オーディオ製品を扱うハーマンインターナショナル（東京都千代田区）は、「JBL」ブランドから、ワイヤレスマイクセット「EasySing Mic Mini Duo（イージーシング マイク ミニ デュオ）」を2026年6月18日に発売する。「ソロカラオケ」が楽しめる2個の小型ワイヤレスマイクと、AI（人工知能）処理専用NPU（ニューラルプロセッサー）内蔵の受信ドングルのセット。受信ドングルのNPUにより、ネットワーク接続不要のエッジAI処理を