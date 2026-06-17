今シーズン限りで現役を引退した神戸ストークスの谷直樹さんが、ラジオ関西の神戸ストークス応援番組『RADIO STORKS』のB2優勝特別番組に出演し、優勝を決めた試合で沈めた現役最後のスリーポイントシュートの舞台裏を明かした。谷直樹さん（写真：ラジオ関西『RADIO STORKS』）兵庫県川西市出身の谷さんは、2011年に創設された兵庫ストークス（当時）に入団。クラブ一筋で15シーズンにわたってプレーし、「ミスターストークス