お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、16日放送のテレビ東京『あちこちオードリー』（火曜24時30分）に出演。現代に見られる「嫌い」を起点とした自己表現の広がりについて持論を展開した。 番組ではゲストとして出演したダウ90000の蓮見翔とともに、好き嫌いをめぐるコミュニケーションの変化や、その背景にある空気感についてトーク。 ダウ90000の蓮見翔と好き嫌いをめぐるコミュ