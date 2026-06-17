地域の魅力の発信手法には、SNSや動画配信などをはじめさまざまなスタイルが存在します。兵庫県姫路市では、そのひとつに「演歌」を取り入れているのだとか。詳しい話を歌手の城山みつきさんに聞きました。「お城まつりキャッスルパレード」でパフォーマンスする城山さん☆☆☆☆「姫路ふるさと大使」を務める城山さん。演歌で姫路という街を伝える活動をしています。彼女の楽曲・MV（ミュージックビデオ）には姫路にまつわる歴