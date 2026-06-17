お笑いコンビ爆笑問題の太田光が、16日放送のTBSラジオ『爆笑問題カーボーイ』（火曜25時）に出演。人気芸人がタイタンライブの通称「芸人墓場」と呼ばれる楽屋から早々に退散していたエピソードを語った。 タイタンライブの裏側で起きたやり取り この日のトークは、タイタンライブの裏側で起きたやり取りに焦点が当てられた。太田は「山里がさ、南海キャンディーズが来て」と切り出し、南