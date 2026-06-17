ビーチバレーボール国内トップカテゴリーツアーの「ジャパンビーチバレーボールツアー2026」が5月下旬からスタートし、男子では水町泰杜/黒澤孝太（ともにトヨタ自動車）ペアが第1戦名古屋大会、第2戦グランドスラム グランフロント大阪大会を制して開幕2連勝を飾った。 今年9月に開催予定の「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」の日本代表にも内定