目的地まで速く、快適に移動できる新幹線ですが、車内や駅に忘れ物をしたことはありませんか？そんな忘れ物に新たなサービスです。■ 熊本駅利用者「（新幹線内の忘れ物は）もちろんあります。大好きだった帽子を忘れて泣く泣くこれを買いました。」「携帯（電話）を新幹線の中に忘れて、それを取りに行くのが大変でした。」 「取引先へのお土産を新幹線の中に忘れて、結局、取引が終わったあとに取りに行って間に合わ