日本被団協の定期総会であいさつする箕牧智之代表委員＝17日午後、東京都内日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は17日、東京都内で定期総会を開いた。基調報告を採決し、国是である非核三原則や平和憲法の根幹が揺らいでいるとして「核保有はもちろん、核共有も認められない」と強調した。被団協は8月で結成70年となる。基調報告では、ロシアによるウクライナ侵攻や、米国やイスラエルによるイラン攻撃などにも言及し「核兵