文部科学省は17日、次期学習指導要領を検討する中教審作業部会で、不登校の児童生徒に個別の学習計画を作成して学びを支援する新制度のまとめ案を示した。在籍学年より下の学年の内容を学び直した場合でも成績を評価する特例を設け、学習への向き合い方を重視する。現行制度では、下学年の内容を勉強しても、在籍学年のカリキュラムに沿った評価しかできない。そのため、学習意欲の低下につながるとの指摘があった。新制度は