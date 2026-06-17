フィギュアスケートの木下グループ所属ならびに木下アカデミーの選手が17日、京都・宇治市内の木下アカデミー京都アイスアリーナで練習を公開した。ミラノ・コルティナ五輪4位で26年世界選手権2位の千葉百音（木下グループ）が調整。練習を終え、報道陣の囲み取材に応じた。「筋力アップとか、パワーアップをこのオフシーズンに重点的に取り組んできた。体のコンディションでいうと、凄く負荷がかかっている状態で練習したり