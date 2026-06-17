フィギュアスケートの、木下グループ所属選手および木下アカデミー生の氷上練習が１７日、京都府宇治市の木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで公開され、ミラノ五輪４位の千葉百音（２１）がオフに取り組んできた筋力アップの成果に、手応えを感じさせた。「体全体」の筋力増を図ってきた千葉は、疲れの残る中でも「しっかり練習できた」と話した。次の五輪に向けて「新しいチャレンジに練習時間を割くことができるの