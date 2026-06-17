サッカー北中米W杯日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。強豪オランダ相手に2-2で引き分け、貴重な勝ち点1を掴んだ日本。重要な初戦に臨んだその貴重な舞台裏が公開された。前半は0-0のスコアレス。ハーフタイムに入