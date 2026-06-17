1次リーグJ組サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグJ組のアルゼンチンは16日（日本時間17日）、米カンザスシティでアルジェリアと対戦し、3-0で快勝した。6大会連続出場の38歳リオネル・メッシが、いきなりハットトリックの大活躍。一方、アルジェリアGKにはスポーツチャンネル「DAZN」で解説を務めた元日本代表DF・田中マルクス闘莉王氏から苦言が飛び出した。前半17分にエリア外から左足を振り抜き、見事に先制ゴ