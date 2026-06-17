小泉進次郎防衛相が2026年6月16日にXを更新し、オランダのディラン・イェジルゲス副首相兼国防相からの「プレゼント」を披露した。また、ワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対オランダ戦を駐日オランダ大使館で観戦したことにも言及した。小泉氏「オランダでサッカー観戦？」小泉氏を巡っては、日本時間6月15日の日本対オランダ戦をオランダ大使館で観戦したことがSNSで注目を集めていた。観戦中やハーフタイム中の写真をXに投