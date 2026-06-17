G7が開幕したが、議長国フランスの涙ぐましいほどのアメリカへの気遣いを2026年6月16日放送の「報道1930」（BS-TBS）がとりあげた。番組は様々な「トランプ大統領つなぎ留め」作戦を列挙した。元駐米大使「普通はこういうことはしない」当初は14日に開幕予定だったが開幕日を15日にスケジュール変更。理由は14日がトランプ大統領の誕生日で、ホワイトハウスで格闘技イベントが開かれるため。また、トランプ大統領が途中で帰らない