梅雨のさなかにある九州北部。福岡県は、週末にかけてぐずついた天気が続きそうです。ジメジメした季節に注意したいのが「食中毒」です。家庭でできる対策をまとめました。 九州北部は、まだしばらく梅雨空が続く見込みで、この時期、気をつけたいのが“食中毒”です。湿度も気温も高く、細菌が増えやすい梅雨や夏は、特に細菌性の食中毒が発生しやすくなります。愛知県名古屋市では、5月31日から6月1日にかけて「コストコホ&