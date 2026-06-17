シンガーソングライターの鮎川麻弥が17日までに自身のブログを更新。長年乗り続けている愛車の車検通過を報告した。 【写真】36年も乗っていると思えない状態の良さ！車への愛の賜物です 「麻弥愛車フィガロは無事に車検から戻りました!!何回目の車検だっけ?…(笑)新車からワンオーナーで乗っているので相棒歴、36年目です」とつづり、ベージュ色の車の前に立つ姿を公開した。 大切に乗り