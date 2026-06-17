湯原温泉｢砂湯｣の大掃除(岡山･真庭市) 真庭市の湯原温泉のシンボル露天風呂の「砂湯」で17日、地元の湯原中学校の生徒や温泉旅館の関係者約30人が大掃除を行いました。 湯原温泉は6月26日を語呂合わせで「6・26」（ろてんぶろ）の日と定めていて、日本記念日協会にも登録されています。 生徒たちは特別な日に向けて「砂湯」をきれいにしようと、岩肌に付いたよごれをブラシなどで丁寧に落としました。 （参加