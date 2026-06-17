パーキンソン病で闘病中の俳優マイケル・J・フォックスが、新作アニメ映画「Dragoons」で主役の声を務める。アイコン・クリエイティブ・スタジオ社が手掛けるCGアニメ映画でマイケルは、「ダギー」の声を担当する。 【写真】えっもう41年前いまも人気が衰えない「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のマイケル・J・フォックス バラエティによると、存在感の薄いごく普通の労働者のダギーが、