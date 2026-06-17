岡山県在住のイラストレーター・あさののいさんが手がけたパネル ハンセン病患者への偏見・差別の歴史や、岡山県内の療養所での暮らしなどを伝えるパネル展が岡山県庁で開かれています。 6月22日の「らい予防法による被害者の名誉回復及び追悼の日」に合わせて、岡山県が毎年開いているものです。 2026年は、ハンセン病患者を強制隔離する誤った法律「らい予防法」の廃止から30年の節目の年です。