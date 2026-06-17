SixTONES 6人組グループ・SixTONESがデビュー6周年、結成11年の節目に、これまでのクリエイティブを保管・管理する物流倉庫“SixTONES STock”を6月17日から公開。祝福と感謝の気持ちを込め、期間限定の倉庫見学会を東京（Ginza Sony Park、6月17日〜）と大阪（ATCギャラリー、10月21日〜）の2会場で、それぞれ66日間開催する。オープンに先立ち行われた囲み取材では、メンバーが“SixTONES STock”の見どころから