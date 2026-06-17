日本代表が練習施設を報道陣に公開北中米ワールドカップ（W杯）に出場中のサッカー日本代表のベースキャンプ地、米テネシー州ナッシュビルの練習施設のクラブハウスが公開された。日本代表仕様に変更されたロッカールームには、怪我で無念の離脱となった遠藤航の名前が残されたままとなっていることが判明。SNS上では「そのままにしてるの泣ける」「素晴らしい光景」といった声が上がっている。練習がオフとなった現地16日に報