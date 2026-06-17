日本代表が投稿した1枚の写真サッカー日本代表は6月15日、北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合から2日後、日本サッカー協会（JFA）が投稿した写真に「記憶に残りますね」「素晴らしい結束力」などコメントが寄せられている。日本代表は15日のオランダ戦に2-2と奮闘。2度追いつく試合展開で、勝ち点1を掴み取り第2戦に向かう。そのなかで、6月16日にオランダ戦でキャプテンマー