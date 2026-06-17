6月18日の高知県内は日中は雲に覆われ、蒸し暑くなるでしょう。18日の高知県は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。朝までは晴れ間もありますが、日中は各地とも雲の多い空模様となるでしょう。午後は一時的に雨が降る所もありそうです。折りたたみの傘を持ってお出かけください。朝の最低気温は、17日と同じくらいの所が多く、この時期らしい気温となるでしょう。最高気温は17日より高く、平年並みか平年をやや上回るでし