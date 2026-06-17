◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝６月１７日、栗東トレセン重賞で堅実な走りが光るファーヴェント（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父ハーツクライ）は、高杉吏麒騎手が手綱を執り、坂路を単走。道中はしっかり我慢を利かせて、しまいは弾むようなフットワークで鋭く伸びた。軽く仕掛けられる程度で５３秒６―１１秒９をマーク。野並助手は「単走でリズム良くやってもらいました