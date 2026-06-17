ＤｅＮＡの新外国人、オスバルド・ビド投手（前ホワイトソックス）が１７日、横浜スタジアムで行われた１軍の全体練習に初参加した。練習開始前にはナインを前に「いっしょに頑張りましょう」とあいさつ。キャッチボールなどのメニューをこなした。借金１０からの巻き返しへ、先発要員として期待される右腕は、１８日からはファームに合流。実戦から１か月ほど離れていることもあり、相川監督は「状態を見ながらだけど、３、