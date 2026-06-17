中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京6月17日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は17日の記者会見で、米商務省が輸出規制対象となる「エンティティー・リスト」に複数の中国企業を追加する計画を延期したとの報道に関し、中国は米国が国家安全保障の概念を拡大し、同リストなどの輸出規制措置を乱用して中国企業を抑え付けることに一貫して反対していると述べた。米国は経済・貿易や科学技術の問題を政治問