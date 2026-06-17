５人組男性アーティスト・Da-iCEの大野雄大がパーソナリティーを務めるTOKYO FM『Da-iCEの大野雄大ッス supported by BOAT RACE』の公開収録が行われ、GENERATIONSの数原龍友がソロ名義・KAZとしてゲスト出演した。【リハ写真】おなじみ「音が止まった」ポーズでいい表情のDa-iCE会場となった東京・六本木のSIX WAKE ROPPONGIには、約70人の観客が集結。大きな拍手に迎えられて登場した数原は、「思わず右手と右足が一緒に出て