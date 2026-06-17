宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」の7インチアナログレコード盤が24日にリリースされることを記念し、スペシャルZINEの配布が決定した。【画像】抽選で10人！ほしい！宇多田ヒカル×甲本ヒロトB1ポスター同アナログには、甲本ヒロトをゲストに迎えた「パッパパラダイス feat. 甲本ヒロト」も収録。発売を記念して制作されたZINEは、24日よりソニーストア銀座、札幌、名古屋、大阪、福岡天神の店頭で無料配布されるほか、